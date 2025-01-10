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Gazze'den İstanbul'a dönen doktor, yaşadıklarını anlattı

Gazze'den İstanbul'a dönen doktor, yaşadıklarını anlattı
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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 14 gün boyunca hizmet veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Faruk Aydoğan, orada gördüklerini anlattı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 14 gün boyunca hizmet veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Faruk Aydoğan, orada gördüklerini anlattı.

Gazze'den dönen Aydoğan, İstanbul Havalimanı'nda Yetimler Vakfı üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Aydoğan, gazetecilere yatığı açıklamada, Yetimler Vakfı aracılığıyla Ürdün'e gittiklerini söyledi.

Ürdün'de, Gazze'ye girmek için dünyanın farklı ülkelerinden gelen doktorlar bulunduğu anlatan Aydoğan, İsrail'in Türkiye'den oraya giden 4 doktordan sadece kendisine izin verdiğini, diğer arkadaşlarının geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'de insanları katletmeye devam ettiğini vurgulayan Aydoğan, "Gazze'de dünyanın en kural tanımaz, terör devleti İsrail var. Onun en gelişmiş silahları ve sesten hızlı F-16 uçaklarıyla kadınlara ve çocuklara, bebeklere, savunmasız bir halka, cadde ve sokaklarda aralıksız süren bir katliam ve bombalama yapılıyor. Dİğer taraftan azmi ve sabrı kendilerine rızık edinmiş bir halk ve direniş var. Gazze, gözlerimizle ve kelimelerle anlayabileceğimiz, ifade edebileceğimizden çok farklı bir yer." dedi.

Aydoğan, Gazze'de çok ciddi bir sağlık krizinin yaşandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İsrail'in hastanelere saldırmasının nedeni, oradaki halkın direncini ve umudunu kırmak. Gazze'de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Orada ilaç yok. Ameliyatlar yapılıyor ama malzeme yok. Çok ciddi yara enfeksiyonları var. Hastanelerde dahi hastalara yemek yok. Gazzeli doktorlar 24 saat boyunca evlerine gitmeden tedavi vermeye çalışıyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinden, Tunus'tan, Bangladeş'ten, Mısır'dan, Ürdün'den, Almanya'dan, İngiltere'den, Afganistan'dan gelen gönüllü Müslüman doktorlar vardı. Bu da Gazze'deki kardeşlerimizin azmini ve direncini artırıyor. Oradaki kardeşlerimiz şikayetçi değiller. Sabrediyor ve bekliyorlar. Burada yaşadıklarının karşılığının Allah'tan geleceğini umuyorlar."

Filistin Kamu Hastanesinde hizmet verdiğini anlatan Aydoğan, ameliyat olması gereken hastaların kendilerine gönderildiğini söyledi.

Hastanede cerrahi branşlarda uzman doktorların bulunduğunu kaydeden Aydoğan, "Ameliyat ettiğimiz hastayı zamanından önce taburcu etmek zorunda kalıyorduk. Çünkü hastanede yer yoktu. Ameliyat ettiğimiz 5 yaşındaki bir çocuğu minik bedeni dayanamadığı için temel yaşam desteğine bağladık. Bu sırada 25 yaşında başka bir hastayı da temel yaşam desteğine bağlamamız gerekiyordu. Bu hasta beklerken şehit oldu. 5 yaşındaki çocuk da şehit oldu." diye konuştu.

"Gıdaya ve suya erişim çok sınırlı"

Aydoğan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen doktorların mezhep, dil, din fark etmeksizin ortak paydada Gazzelilere hizmet ettiğini aktardı.

Gazze'de en büyük sıkıntının gıda eksikliği olduğuna vurgu yapan Aydoğan, "Günde bir öğün ile dahi beslenemeyen insanlar var. Gazzeli bir insanın gün boyunca yaptığı en önemli iş, biraz gıda ve su bulabilmek oluyor. Bu durum çocuklar için de kadınlar için de bebekler için de geçerli. Gıdaya ve suya erişim çok sınırlı. Temizliğin yapılamamasından kaynaklı salgın hastalıklar çok yaygın." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, Gazze'ye girişte ve bulunduğu dönemde hiç korkmadığını belirterek "Oraya giderken Allah'a tevekkül edip gittik. Kudüs yolunda, Mescid-i Aksa için şehit olmak bizim için en büyük makamlardan biri. Allah yolunda ölmek bizim için en büyük makam." dedi.

Gazze'de bulunan hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmadığına işaret eden Aydoğan, İsrail'in hedef gözetmeksizin tüm insanları katlettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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