Acil tıbbi bakım için Avrupa'ya gidecek 117 Filistinli Gazze'den tahliye edildi

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan 117 Filistinli, Romanya, İtalya, Norveç ve Belçika'ya gitmek üzere tahliye edildi. Tahliye, yabancı hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler'in talepleri doğrultusunda gerçekleşti.

Gazze Şeridi'nden acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan 117 Filistinli ve onlara refakat eden yakınlarının, 4 Avrupa ülkesine gitmek üzere tahliye edildiği bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından çıkarak İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na ulaştığı aktarıldı.

Acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 117 Filistinli ve onlara refakat eden yakınlarının Romanya, İtalya, Norveç ve Belçika'ya gitmek üzere Gazze'den ayrıldığı kaydedildi.

Bu tahliyenin, yabancı hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının özel talepleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren saldırılarıyla 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan ve Filistinlilerin sürgünü için yoğun çaba sarf eden İsrail, tıbbi tahliyeler için yabancı ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, Avrupa'dan İsrail'e tıbbi ihtiyacı olan Filistinlilerin tahliyesi için ikisi İtalya'dan, biri Romanya'dan olmak üzere üç Herkül uçağı gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
