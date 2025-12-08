AA'nın "Tanık" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Bağcılar'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı sergi,14 Aralık'a görülebilecek.

Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, işgalci ve katil devlet İsrail'in özellikle Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı gösteren kitaptaki fotoğraflarla hazırlanan sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl aynı yerde "Kanıt" isimli fotoğraf sergisini açtıklarını dile getiren Çakmak, "Bu yıl soykırımı 50 fotoğrafla anlatan 'Tanık' isimli sergimizi gerçekleştiriyoruz. Umarım bu faaliyetler, konferanslar ülkemizde bu konudaki farkındalığa bir katkı sağlar." diye konuştu.

Gazze'deki insanlık dramını anlatan 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 14 Aralık'a kadar gezilebilecek.