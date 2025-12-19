Kızılhaç yetkilisi, Gazze'deki soğuk hava ve insani yardım ihtiyacına dikkati çekti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk havanın milyonlarca insanın çektiği acıyı daha da artırdığını belirterek, "Rüzgar ve yağmur, binlerce insanın çadırlarını tamamen yerle bir etmiş, sular altında bırakmış. Bu kesinlikle dayanılmaz bir durum." dedi.

Longa, Gazze'de yaşanan ağır kış şartlarının yerinden edilmiş kişilerin üzerindeki etkisi ve İsrail'in engellemeleri nedeniyle yeterli insani yardımın bölgeye ulaşmamasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumun hala çok karmaşık olduğuna işaret eden Longa, "Şiddetli yağmur, selleri tetikliyor. Gazze Şeridi'ni doğrudan etkileyen soğuk hava, milyonlarca insanın çektiği acıyı daha da artırıyor. Filistin Kızılayındaki meslektaşlarımdan gelen bazı görüntüleri az önce gördüm. Rüzgar ve yağmur, binlerce insanın çadırlarını tamamen yerle bir etmiş, sular altında bırakmış. Bu, kesinlikle dayanılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde saldırı ve çatışmaların olmaması çağrısında bulunarak, ateşkes nedeniyle yardımların Gazze'ye ulaşmasının olumlu yönlerine dikkati çeken Longa, şöyle devam etti:

"(Gazze'ye ulaşan insani yardımlar) Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. İhtiyaçlar çok büyük. Bu yüzden Gazze Şeridi'ne daha fazla ve farklı türde yardım getirmek için mümkün olan her türlü yardım giriş noktasının açılmasını gerçekten talep ediyoruz. Barınak, kesinlikle tüm temel ihtiyaçlarla birlikte en büyük öncelik. Burada her şeyini kaybetmiş, defalarca yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Hala temel ihtiyaçlarının her birine ihtiyaç duyuyorlar. Yağmur, rüzgar ve soğuk, Gazze'deki insanların çektiği acıyı tekrar tekrar dayanılmaz hale getiriyor."

Longa, Gazze'deki sağlık sisteminin bir bütün olarak sıkıntılar yaşadığını, bu sorunların Ekim 2023'ten bu yana sürdüğünü söyledi.

"Geniş çaplı insani yardım operasyonuna ihtiyacımız var"

Sözcü Longa, Filistin Kızılayındaki meslektaşlarının kullandığı ambulansların, seyyar kliniklerin veya hastanelerin hala aktif durumda bulunmasının gerçek manada inanılmaz olduğunu, Gazze'deki sağlıkçıların daha fazlasını yapmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Daha fazla desteğe, yardım girişine ve geniş çaplı insani yardım operasyonuna ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Longa, "Bu bir gecede değişecek bir şey değil. Haftalar veya aylar içinde değişecek bir şey değil. Uluslararası toplumun, önümüzdeki yıllarda Gazze halkına destek ve dayanışma vermeye devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Longa, bu şartlarda canlarını tehlikeye atarak, tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eden insani yardım ve sağlık çalışanlarının takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de eğitim, okullar ve temel geçim kaynakları artık neredeyse yok"

Longa, Gazze'de gıdayla ilgili ihtiyaçların da çok büyük olduğunu kaydetti.

Gazze'de erişim daha iyi olsa dahi bunun herkes için yeterli su, gıda ve sağlık desteği bulunduğu anlamına gelmediğini belirten Longa, "Eğitim, okullar ve temel geçim kaynakları artık neredeyse yok. Durum yeterince iyi değil. Gazze artık manşetlerde olmasa bile bu, Gazze'deki insanların yardıma ihtiyaç duymadığı anlamına gelmiyor. Filistinlilere gelecek yıllar için sürdürülebilir ve kalıcı yardım ile destek sağlanması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.