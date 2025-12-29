Haberler

Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk hava nedeniyle aralıkta 25 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gazze Sivil Savunma, Aralık ayında etkili olan soğuk hava dalgası ve İsrail saldırıları sonucu 6'sı çocuk 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze'deki insani durumun ACİL yardım gerektirdiği belirtiliyor.

Gazze Sivil Savunma, soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği aralık ayında 6'sı çocuk, 25 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu evlerini kaybeden Filistinlilerin zorlu kış şartlarına dikkati çekti.

Bölgedeki dondurucu hava dalgası nedeniyle Gazze Şeridi'nde bu ay 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Basal, bunlar arasında 6 çocuğun olduğunu belirtti.

Ayrıca İsrail saldırılarında zarar görmüş binaların yıkılmasının yanı sıra yağışların yol açtığı seller sırasında kuyu ve çukurlara düşerek yaşamını yitiren bazı vatandaşların olduğunu da aktaran Basal, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı çadırların yüzde 90'ı su altında kaldı veya fırtılarda parçalandı. Soğuk hava dalgasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan sağanaklar nedeniyle binlerce Filistinli ailenin geçici barınakları olan çadırları kaybetti."

Basal, Gazze Şeridi'nde yeni bir felaketle karşı karşıya olan Filistin halkının yardımı için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Meteoroloji uzmanları, yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze'yi vurmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda evsiz kalan yüz binlerce Filistinli için felaket riskinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi. Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze'de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
