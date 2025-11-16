Gazze'deki Şeyh Rıdvan Göleti Tehlike Altında

Gazze Şeridi'ni birkaç gündür etkisi altına alan yağışlı hava ve savaş sonucu altyapıda meydana gelen tahribat nedeniyle kuzeydeki Şeyh Rıdvan Göleti'nde biriken suların yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını ciddi anlamda tehdit ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti tarafından Şeyh Rıdvan Göleti'nde yapılan incelemelerin ardından suların taşması durumunda çadırlarda kalan yüzlerce Filistinlinin karşılaşacağı tehlikeler konusunda uyarı yapıldı.

Gazze belediye sözcüsü Hüsni Mennal de "Şeyh Rıdvan Göleti, yağmur sularının toplandığı ana göletlerden biri. Bu göletteki su seviyesi çok ciddi şekilde yükselmiş durumda. Toplanan yağmur suları, kanalizasyon suyu ve katı atıklarla birleştiği için su seviyesi bugün 5 metreyi aştı. Gölet, yoğun nüfuslu bu bölgede yaşayan insanlar için ciddi anlamda risk taşıyor ve adeta bir saatli bomba." dedi.

Mennal, yağışların devam etmesi ve altyapısında meydana gelen büyük hasar yüzünden belediyenin göletteki suyu tahliye edememesi durumunda göletin halk için ciddi bir tehdit haline geleceğini söyledi.

Pompalama aletleri olmaması nedeniyle göletteki suyu tahliye işleminin çok yavaş ilerlediğini kaydeden Mennal, gölette biriken suyun salgın hastalıklara, sinek ve kemirgenlerin yayılmasına davetiye çıkardığını dile getirdi.

Bu durumun göletin çevresindeki mahallelerde yaşayanlar için büyük bir sağlık sorunu oluşturduğuna dikkati çeken Mennal, sınır kapılarının açılması ve gerekli ekipman, araç ve bakım malzemesinin temin edilmesi talebinde bulundu.

Beyt Hanun'dan göç eden ve Şeyh Rıdvan yakınlarında çadırda yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın da gölet nedeniyle sivrisinek ve lağım sularının kokularıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kendisinin ve eşinin hasta ve yaşlı insanlar olduklarını söyleyen kadın, bu duruma dayanamadıklarını ancak başka bir yere de gidemediklerini söyledi.

Yetkililerin her gün göletin taşabileceği konusunda uyarı yaptığını anlatan kadın her yerin çok kalabalık olduğunu, bu nedenle burada kalmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Yollardaki tahribat nedeniyle yürüyemediklerini, içme suyu bulmakta çok zorlandıklarını, çadırların içinin su dolduğunu ve eşyalarının ıslandığını anlatan Filistinli yaşlı kadın, "Bu şekilde yaşıyoruz ama aslında yaşıyor değiliz. Burada 'yaşayan ölüler' gibiyiz." dedi.