İsrail saldırısı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Gazzeli çocuk, arkadaşları gibi koşup oynamak istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında, hem annesini kaybeden hem de geçirdiği kısmi felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Filistinli 7 yaşındaki Yusuf Avad, bölge dışında tedavi olup diğer çocuklar gibi koşup oynamak istiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık iki yıl boyunca düzenlediği ağır saldırlar, daha nicesinin tespit edilemediği çok sayıda can kaybının yanı sıra, geride kalanların tüm hayatlarını da etkileyecek yaralar açtı.

Kadın-erkek, çocuk-yaşlı ayırt etmeksizin düzenlenen saldırılardan en fazla etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor.

Gazzeli çocuklar, henüz küçük yaşlarında anne ya da babalarının kayıplarına tanık oldu, güvenli olduğunu düşündükleri evleri bombalandı, saldırılardan kaçmak için defalarca yerlerinden edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 7 yaşındaki Yusuf Avad da bu çocuklardan biri.

İsrail'in geçen haziran ayında Gazze'de düzenlediği saldırıda annesiyle eve dönüş yolundayken, Yusuf hem annesini kaybetti hem de tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

"Bayram hiç güzel değil"

AA muhabirine konuşan Yusuf, o günü ve yaşadıklarını anlattı.

Annesiyle eve dönüş yolunda oldukları sırada saldırıya uğradıklarını söyleyen Yusuf, "Yolda gidiyorduk, bir anda saldırı oldu. Sırtımdan yaralandım, annem ise hayatını kaybetti. Başka bir şey bilmiyorum." dedi.

Yusuf, annesinin kaybının ardından geçirdiği ilk bayramı şu sözlerle anlattı:

"Bayram hiç güzel değil. Diğer çocuklar gibi yürüyemiyorum. Annem de benimle değil. Çocuklarla da oynayamıyorum."

Annemi kaybettim. Bacaklarımı ve çocukluk neşemi kaybetmek istemiyorum. Tedavi olmak istiyorum. Gazze'den çıkıp tedavi olmak ve diğer çocuklar gibi oynamak istiyorum."

Tedavi umudu yüksek

Yusuf'un babası Cemil Muhammed Avad ise, saldırının 18 Haziran'da eşi ve oğlunun Bureyc Mülteci Kampı'nın girişine vardığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Saldırıda yüksek katlı bir binanın hedef alındığını, eşinin hayatını kaybettiğini oğlunun ise yaralandığını aktaran Avad, Yusuf'u hastaneye götürdüklerini yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Avad, "Doktorlar, Gazze'deki tedavi imkanlarının kısıtlı olduğunu, Yusuf'un gelişmiş bir ülkede tedavi görmesi gerektiğini söyledi." dedi.

Yusuf'un belinde bir kırık olduğunu ve onun da omuriliğe baskı yaptığını kaydeden Avad, bu durumun kısmi felce yol açtığını kaydetti.

Avad, "Doktorlar, tedavinin burada yapılamayacağını, belki Gazze dışında bir ülkede mümkün olacağını, tedavi edilebileceğini söyledi. Omuriliğinde bir hasar oluşmamış sadece üzerinde baskı meydana gelmiş. Yusuf eğer tedavi görürse yüzde 90 iyileşip eskisinden daha iyi olurmuş." ifadelerini kullandı.

"Yusuf'un ne suçu vardı"

Filistinli baba, tedavi olmanın oğlunun da hakkı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"O daha çocuktu ne suçu vardı? annesinin öldürülmesine tanık oldu, şu anda hareket edemiyor, oyun oynayamıyor ve tekerlekli sandalye olmadan dışarı çıkamıyor."

"Bayram, bayram gibi değil"

Baba Avad, annelerinin kaybının ardından ilk bayramı yaşadıklarını anımsatarak, "Bayram, bayram gibi değil. Bayram; koşmak, oynamak demek ama Yusuf'u tekerlekli sandalyede dışarıya ben çıkarıyorum." dedi.

Yusuf'un tedavi umudunun olduğunu tekrarlayan Avad, oğlunun bölge dışına çıkıp tedavi olabilmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.