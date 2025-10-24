Gazze'deki İnsani Yardım Durumu: 'Gazzeliler 2 Yıldır Soykırım Dehşetini Yaşıyor'

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Caroline Willemen, İsrail'in, ateşkese rağmen belirli sebeplerle insani yardımları Gazzelilere karşı kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak insani yardım bu tür şeylere bağlı olmamalı." dedi.

Willemen, Gazze'de başlayan ateşkes sonrası yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesle birlikte son 2 haftada İsrail saldırılarında keskin bir düşüş yaşandığını ancak İsrail'in 19 Ekim'de büyük bir saldırıyla Gazze'yi hedef aldığını söyleyen Willemen, "Ayrıca özellikle sözde sarı hat çevresinde neredeyse her gün saldırılar yaşandığını da biliyoruz. Elbette ateşkes öncesi kadar çok olmasa da hastalar görmeye devam ediyoruz. Birlikte çalıştığımız acil servislerdeki meslektaşlarım, sözde sarı hata yaklaşırken vurulan hastalar görüyor." diye konuştu.

Willemen, Gazzelilerin bazıları sözde sarı hattın sınırlarını bilmeden bu bölgeye yaklaştığını ve İsrail ordusu tarafından vurulduğunu söyledi.

Sağlıkçıların yaralı hastaları görmeye devam ettiğini belirten Willemen, özellikle yıkılmış evlerine dönen Gazzelilerin patlamamış mühimmatlar nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Willemen, " Gazze'de, insani ihtiyaçlar açısından her şey aynı kalmaya devam ediyor. Suya erişim kesinlikle henüz sağlanamadı. İnsanlar su alabilmek için bidonlarıyla sıraya girmek zorunda. Kimse yeterli suya ulaşamıyor. Barınağa erişim hala bir sorun. Çadırlarda 100 binlerce insan var. Şimdi ekimin sonuna doğru geliyoruz. Hava gün içinde hala sıcak ancak geceleri hava soğumaya başlayabilir. Bu, elbette önümüzdeki haftalarda, kış yaklaşırken insanların dış etkenlerden korunmasının giderek daha acil hale geleceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"2 yıldır gördüğümüz gibi insani yardım, Gazzelilere karşı kullanılıyor"

Sınır Tanımayan Doktorlar ekiplerinin, 5 yaş altı çocuklar ve hamile kadınlar için her gün orta ve şiddetli akut yetersiz beslenme teşhisi koymaya devam ettiğini belirten Willemen, Gazze'de durumun 2 ay öncesine göre biraz daha iyi olmasının, yetersiz beslenme sorununun bittiği anlamına gelmediğine işaret etti.

Willemen, resmi rakamlara göre, ateşkesin başlangıcından bu yana 80 civarında Filistinlinin öldürüldüğünü kaydederek, bunların çoğunun ateşkesin ciddi anlamda ihlal edildiği 19 Ekim'de yaşandığını söyledi.

"(Ateşkesle birlikte) Gerçekten de daha fazla yardım gelmesi bekleniyordu ve sanırım 2 yıldır gördüğümüz gibi insani yardım, Gazzelilere karşı kullanılıyor. Ölen İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ve ateşkes ihlalleri gibi insani yardımları engellemek için birçok farklı bahane öne sürüldü. Ancak insani yardım bu tür şeylere bağlı olmamalı. İnsanlar, ne olursa olsun bu yardıma erişebilmeli" diyen Willemen, son 2 yılda bunları deneyimlediklerini ve sağlık yardımlarının girişlerinin engellendiğini aktardı.

Willemen, ateşkese rağmen günlük sağlık hizmetlerini verebilmenin hala zor olduğunu kaydetti.

19 Ekim'de İsrail tarafından ateşkesin ihlal edilmesinin Gazzeliler üzerinden büyük zihinsel etkisi olduğunu da vurgulayan Willemen, insanların kendilerini güvende hissetmediğini belirtti.

"Gazzeliler 2 yıldır soykırım dehşetini yaşıyor"

Willemen, şunları söyledi:

"İnsanların, hizmetlere erişim konusunda çok temel bir seviyeye ulaşmalarını sağlamak için insani yardıma ihtiyacımız var. Gazzeliler 2 yıldır soykırım dehşetini yaşıyor. Sadece insanların en azından uygun bir çadır, şilte ve battaniye üzerinde uyumalarını sağlamak için bile yardıma ihtiyacımız var. Böylece iklim koşullarından korunuyorlar ve suya uygun erişimleri sağlanıyor. Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının çok uzun zaman alacağını biliyoruz. İnsanların tekrar ev inşa edebilmeleri, uygun evlerde yaşayabilmeleri ve suya tam erişimin sağlanması çok uzun zaman alacak. Ancak esasen asgari insani koşulların temel noktasına bile ulaşamıyoruz."

Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer insani yardım kuruluşlarının Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını beklediğini kaydeden Willemen, bunun yanı sıra tüm sınır geçişlerinin Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda açılması gerektiğini belirtti.