Gazze'den İsrail'e Tepki: Polis Merkezi Saldırısı Kınandı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentindeki bir polis merkezine düzenlediği saldırının, "polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve Gazze Şeridi'nde kaos çıkarma" girişimlerinin parçası olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı "vahşi katliam" şeklinde nitelendirilerek kınandı.

İsrail'in saldırısının, sivil polis teşkilatının liderleri ve memurlarına yönelik devam eden suikastların ve İsrail'in işlediği suçlar zincirinin parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve kaos çıkarma çabaları" kapsamında düzenlendiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kentinde bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 8 polis memuru ile yerinden edilmiş bir çocuk hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA