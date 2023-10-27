Gazze'deki hükümet: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi idam cezası anlamına gelir

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidinin binlerce hasta ve yaralı için idam cezası anlamına geleceğini belirtti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidinin binlerce hasta ve yaralı için idam cezası anlamına geleceğini belirtti.

İsrail ordusunun, binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni "terör faaliyetlerinde" kullanıldığı iddiasıyla hedef göstermesinin ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, hastanenin acil servis binasında basın toplantısı düzenledi.

Maruf, " İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi, yalnızca binlerce hasta ve yaralı için değil, gelecek günlerde işgalin hedefi olup getirilen her yaralı ve hasta için de idam cezası anlamına gelir." dedi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddiaları ve grafiklerinin düzmece ve küçük bir çocuğun dahi inanmayacağı yalanlardan ibaret olduğunu söyleyen Maruf, şunları kaydetti:

"Onların hastalıklı hayal güçlerinin, binlerce sağlık personeli, hasta ve on binlerce yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Gazze'deki en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına ulaşmasını beklemiyorduk."

Filistinli yetkili, " İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili düzmece grafikler hazırladığı tüm mekanlar, hastalar, yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişilerle dolu sağlık tesisleridir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in söz konusu iddialarının, "Filistin halkına yönelik Holokost'un başladığı günden bu yana işgalcilerin dillendirdiği küstahça tehditler ve yalanlar" olduğunu vurgulayan Maruf, İsrail ordusunun hastanede veya çevresinde tek bir Hamas yetkilisini dahi öldürdüğünü duyurmamasının, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının açık delili olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin terör faaliyetlerinde kullanıldığını iddia ederek burayı hedef göstermişti.

Basın toplantısının ardından Maruf, AA muhabirinin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası medya kuruluşu temsilcisini, İsrail'in hedef gösterdiği Şifa Hastanesi'nin tüm tesislerinde gezdirdi.