Gazze'deki hükümet: Gazze'de her an çökme tehlikesi bulunan binlerce yapı var

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bölgede her an çökme tehlikesi taşıyan binlerce yapı olduğunu ve barınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin İsrail saldırılarında hasar gören bu binalarda yaşamak zorunda kaldığını belirterek, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesine de tepki gösterdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırısında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin güvenli ve alternatif barınma imkanları bulamadıkları için söz konusu binada yaşamak zorunda kaldıkları belirtildi.

6 katlı ve her katında 4 daire bulunan binanın daha önce İsrail ordusunun saldırısına uğradığı ve hasarlı olduğu belirtilen açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin daha binanın enkazında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu olayın Gazze'de yaşanan ve giderek ağırlaşan insani felaketin boyutunu yansıttığı vurgulandı.

Gazze'de her an çökme tehlikesi bulunan binlerce yapı var

Açıklamada, İsrail'in afetlerde kullanılabilecek gerekli iş makineleri, kurtarma ekipmanları ve malzemelerin Gazze'ye girişine izin vermediği ve bunun kurtarma çalışmalarını ve insani müdahaleyi zorlaştırdığı vurgulandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze genelinde yaklaşık 8 bin 500 kişinin naaşının enkaz altında kaldığı kaydedilen açıklamada, cenazelerin çıkarılması için acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Gazze genelinde binlerce hasarlı yapının her an çökme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulunulan açıklamada, alternatif barınma imkanlarının ve yeni barınma merkezleri kurulabilecek alanların bulunmaması nedeniyle yerinden edilen ailelerin bu yapılarda yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

Uluslararası kuruluşlara çağrı

Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı felaketlerden doğrudan İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu

Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve yaşanan felaketlerden doğrudan İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünya ülkelerine, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması, tüm sınır kapılarının açılması, kurtarma ve sivil savunma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç, ekipman ve malzemelerin bir an önce ulaştırılması için müdahale etme çağrısında bulunuyoruz. Gazze Şeridi'nin acil ve gerekli insani yardım ihtiyaçlarının da karşılanmasını istiyoruz."

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve bunun durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası sessizliğin "utanç verici olduğu" ifade edildi.

Kaynak: AA