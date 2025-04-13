Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi İsrail Saldırısında Hizmet Dışı Kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan ve İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi bu sabahki tahliye emri ve saldırının ardından hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastanedeki bir çocuğun, bakımının aksaması nedeniyle öldüğünü de kaydetti.

Ghebreyesus, hastanenin acil servis, laboratuvar, röntgen makineleri ve eczanesinin tahrip edildiğini belirterek, "50 hasta, başka hastanelere nakledilmek zorunda kaldı. 40 kritik hasta nakledilemedi. Hastane onarımlar tamamlanana kadar yeni hasta kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu bildiren Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durdurulması yönünde çağrı yaptı.

Ghebreyesus, "Tekrar ediyoruz; hastalar, sağlık çalışanları ve hastaneler korunmalı. Gazze'ye yardım ablukası kaldırılmalı, ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenlemiş, hastaneden zorunlu olarak tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu, gece saatlerinde başladığı saldırılarda Tuffah ile Şeyh Rıdvan mahallelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 3 okulu ve çevresini hedef almıştı.