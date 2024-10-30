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Gazze'deki Doktor: İsrail'in Saldırıları Vahşi ve Acımasız Bir Katliam

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Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadia Malhis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirerek, 'çok vahşi, acımasız bir katliam' olarak nitelendirdi. Malhis, Türkiye'nin Filistin halkı için çabalarını vurgulayarak, İsrail'in yalanlarına karşı durulması gerektiğini belirtti.

İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadia Malhis, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "çok vahşi, acımasız bir katliam" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İsrail'in Yalanları (The Lies of Israel)" başlıklı panele katılan Malhis, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin kalıcı ateşkes ve insani yardımlarla ilgili çabaları ve panele ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malhis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "çok vahşi, acımasız bir katliam" diye nitelendirdi.

Saldırıların ayrım gözetmeksizin bebeklere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yapıldığını belirten Malhis, İsrail'in Hamas'a karşılık verdiği iddiasının "yalan" olduğunu vurgulayarak, "Her gün Batı Şeria'da saldırılar oluyor. Batı Şeria'da Hamas mı var?" şeklinde konuştu.

Malhis, İsrail'in 1948'den bu yana varlığını "yalanla, gerçeği ters yüz ederek" sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarını çaldığını, bölgeye yerleştiğini ve kendi ülkelerini kurduğunu kaydeden Malhis, bu nedenle İsrail yönetiminin "Filistin" adının bile kullanılmasını istemediğini vurguladı.

"Hakkımızı İsrail'e, zalim insanlara helal etmeyeceğiz"

Malhis, "İsrail'in Yalanları" gibi bir panel düzenlendiği için gurur duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yalanları çıkartmak, bu gerçeği çıkartmak çok önemli." diye konuştu.

Panelin tüm dünyaya örnek olmasını dileyen Malhis, diğer ülkelerin de İsrail'e "artık bir dur" demesi gerektiğini söyledi.

Malhis, Türkiye'nin uzun zamandır Filistin halkının iyiliği için çabaladığını belirterek, Türk halkına sonsuz teşekkür ettiğini ifade etti.

Ayrıca Malhis, "İnşallah hep birlikte kıyamet gününde onlara (İsrail'e) hesabını soracağız ve hakkımızı İsrail'e, zalim insanlara helal etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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