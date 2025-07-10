Gazze'deki Çocuklar Hava Saldırılarında Hayatlarını Kaybetti

GAZZE, 10 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde derme çatma bir çadırda yaşayan 10 yaşındaki Sara el-Borş, aylar öncesine kadar elleriyle resim yapıyor ve çocuk doktoru olmayı hayal ediyordu. Ancak Ekim 2024'te gerçekleşen bir İsrail hava saldırısı, hem kollarını hem de babasını Sara'dan alarak bu hayallerini altüst etti.

Sara, Ekim 2023'te başlayan ve hala devam eden İsrail saldırıları sırasında Gazze'de uzuvlarını kaybeden yüzlerce çocuktan biri.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırılarında 136.000'den fazla kişi yaralandı ve bunların çoğunu, hayatlarını değiştirecek derecede engelli kalan çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler'in 18 Haziran'da yayımladığı rapora göre, Gazze Şeridi'nde protez hizmetlerine ihtiyaç duyan ampute sayısı 4.000'i yeni ve 2.000'i önceden var olan vakalar olmak üzere toplam 6.000 kişiye ulaştı.

Gazze'de yıllardır süren abluka nedeniyle zaten ciddi zorluklara maruz kalan hastaneler, özel protez ve uzun süreli rehabilitasyon taleplerini karşılayamıyor.