İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 292'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı hızla artarak 72 bin 292'ye ulaştı. Son 24 saatte 4 kişi enkaz altından çıkarıldı, 5 kişi ise yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin ise İsrail saldırılarında yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 292'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 73'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı