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Gazze'deki açlık savaşının durdurulması çağrısı

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Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in bölgede açlığı bir 'savaş aracı' olarak kullanmasına karşı dünyaya açlık savaşının durdurulması çağrısında bulundu. Bölgedeki kıtlık belirtilerinin arttığı ve uluslararası yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, dünyaya " Gazze'nin kuzeyindeki açlık savaşının durdurulması" çağrısında bulundu.

Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgede açlığı bir "savaş aracı" olarak kullanması sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden kıtlık belirtilerinin varlığına işaret edildi.

Çok sayıda uluslararası örgüt ve kurumun haftalar önce Gazze ve Kuzey Gazze illerinde yaşayanların gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyardığı hatırlatıldı.

Bölgedeki açlık savaşının yoğunlaştığı ve buna ilişkin işaretlerin netleştiği; Filistinlilerin, açlıklarını gidermek, çocuklarını beslemek için yem ve hayvansal tahıl öğütmek zorunda kaldığına işaret edildi.

Bunu, Kuzey Gazze'nin kıtlıktan kesin şekilde kurtarılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısı yapan uluslararası ve ABD açıklamalarının takip ettiğine dikkati çekildi.

İsrail'in bu uluslararası çağrıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine birkaç kere un sevkiyatının ulaştırılması ve sınırlı sayıda birkaç fırının açılması gibi yüzeysel ve gerçek dışı hamlelerle geçiştirdiğine dikkati çekildi.

Bu "hayali hamlelere" istinaden bölgenin kuzeyine ilişkin uluslararası talepler ve kıtlık uyarılarının sanki kıtlığın nedenleri sona ermiş ve artık yokmuş gibi ortadan kalktığı vurgulandı.

İsrail'in bir aydır şeker, yağ, süt, buğday, meyve, et, yumurta gibi temel ürünlerin bölgenin kuzeyine girişini engellediği belirtilerek, bölgeye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana da gaz ve yakıt girişini engellediği; yeşilliği pahalı hale getirecek uygulamalarla vatandaşın alamayacağı fiyatlara yükselttiği ifade edildi.

Gazze hükümeti, uluslararası topluma, "açlık savaşının durdurulması için acilen harekete geçilmesi ve bölgenin kuzeyindeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının girişinin sağlanması" çağrısında bulundu.

İsrail'in "kolaylık hamlelerine ve kuzeye giden yardım tırlarındaki artışa" ilişkin tüm açıklamaların gerçeği karalamak ve üzerini örtmek olduğu kaydedildi.

İsrail'in aylardır bölgeye saldırılar düzenlemesinin ve uluslararası hukuku ihlal eden kısıtlamalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ciddi şekilde gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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