İsrail ordusu, Gazze'de yıkım faaliyetleri yürüten bir İsraillinin çöken binanın altında kalarak öldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü yıkım faaliyetleri sırasında bir İsrailli personelin çöken binanın altında kalarak öldüğünü duyurdu. Filistin yönetimi ise saldırılarda 70 milyon ton enkaz oluştuğunu ve evlerin yüzde 90'ının yıkıldığını belirtti.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yıkım faaliyetleri yürüten İsrailli bir personelin çöken binanın altında kalarak öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, göçük altında kalarak ölen İsraillinin İsrail Savunma Bakanlığı adına Gazze Şeridi'nde yıkım faaliyetleri gerçekleştiren yüklenici bir firmada çalıştığı belirtildi.
Olayın "operasyonel bir kaza" olarak değerlendirildiği açıklamada, ölen İsraillinin ailesine haber verildiği aktarıldı.
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığını, bölgedeki altyapıyı büyük ölçüde tahrip ettiğini belirtiyor.
Filistinli kaynaklar, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkıldığının altını çiziyor.