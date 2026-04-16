Gazze'de yetim ve öksüz çocuklar hayallerini uçurtmaya yazıp uçurdu

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde anne ve babalarını kaybeden çocuklar, hayallerini uçurtmalara yazıp gökyüzünde uçurdu.

Fransa merkezli HuSoMe derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, uçurtmaların üzerine isimlerini ve hayallerini yazdı.

Derneğin Gazze temsilcisi Fehime el-Caberi, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek ve moral vermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Caberi, etkinliğin, savaşın devam ettiği Temmuz 2025'te başlatılan "Tek kalanın hayalleri" projesi kapsamında düzenlendiğini ve "tek kalanlar" grubunda 35 çocukla birlikte etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Anneleri ve babalarını kaybeden bu çocuklara umut olduklarını, onlara barınak, yiyecek ve içecek sağladıklarını, psikolojik destek verdiklerini kaydeden Caberi, "Bu çocukların her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi ailesiyle birlikte enkaz altındaydı. Bir gün boyunca enkaz altında kalanlar oldu." dedi.

Caberi, çocukların hayallerini uçurtmalara yazıp gökyüzüne salarak umudun hala 'var' olduğu mesajı verdiklerini aktardı.

Anne ve babasını kaybeden ve 3 kardeşiyle kalan Lemis Kahil, bir çocuk olarak Gazze'deki zor şartlarda kardeşlerine güvenli bir ortam sağlamakta, yiyecek temin etmekte bile zorlandığını dile getirdi.

Kahil, "Babayı kaybetmek zor. Anneyi kaybetmek daha da zor. Ateşkes yapıldı. Tam bir ateşkes sayılmaz ama şartlara adapte olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA