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Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık görevlileri, bebeğin özel süte ve tedaviye ihtiyacı olduğunu ancak Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre Filistinli 7 aylık Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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