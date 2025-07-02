Gazze'de Yakıt Krizi: 350 Hasta Hayati Tehlikede

GAZZE, 2 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle diyaliz hizmetlerinin askıya alınması sonucu yaklaşık 350 hastanın hayatı tehlikeye girdi.

Sağlık yetkilileri salı günü yaptıkları basın açıklamasında, Şifa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle diyaliz hizmetlerinin askıya alındığını ve yoğun bakım hizmetlerinin birkaç saatle sınırlandığını söyledi.

Devam eden yakıt sorununun hastanelerdeki tüm hasta ve yaralılar için kesin ölüm anlamına geldiğini belirten sağlık yetkilileri, İsrail'in "hastanelere yakıt tedarikini karneye bağlama politikası" nedeniyle Gazze'deki sağlık sektörünün boğucu ve bitmek bilmeyen bir yakıt sıkıntısı çektiğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası kuruluşlara ve ilgili taraflara duruma müdahale etmeleri ve tıbbi malzeme sağlamaya çalışarak sağlık sistemini çökmekten korumaları çağrısında bulunuldu.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye yaptığı basın açıklamasında, yakıt sıkıntısı nedeniyle 350 hastanın hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Jeneratörlerin çalışmayı durduracağı ve yüzlerce hastanın ölümle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunan Ebu Silmiyye, acil tıbbi malzemelerin tedarikinin engellenmeye devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve insani koşulların felaket boyutlarına ulaştığını vurguladı.