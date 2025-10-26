Haberler

"Gazze'de Tıp Eğitiminin Yeniden Doğuşu Sempozyumu" İstanbul'da yapıldı

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED) ile Avrupa Filistinli Doktorlar Topluluğu (PalMed) işbirliğiyle "Gazze'de Tıp Eğitiminin Yeniden Doğuşu Sempozyumu" düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, Filistin'de tıp ve sağlık bilimleri eğitiminin yeniden canlandırılmasını hedefleyen uluslararası toplantıya, Gazze İslam Üniversitesi, El Ezher Üniversitesi ve Filistin Üniversitesinin dekanları ve temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Sempozyuma, Türkiye'den de bazı rektörler, tıp fakültelerinin dekanları, hekimler, sağlık kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştirak ettiği aktarılan açıklamada, toplantıya Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Mehmet Güllüoğlu'nun da çevrim içi bağlantıyla katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sempozyumun amacının, "Gazze'de tıp eğitiminin sürekliliğini sağlamak, akademik kadro kayıplarının etkilerini azaltmak, eğitim altyapısını yeniden inşa etmek ve Türkiye ile uluslararası akademik çevreler arasında kalıcı işbirlikleri tesis etmek." olduğu belirtilerek, Türkiye'deki üniversitelerin Gazze'de tıp eğitiminin yeniden yapılandırılmasına nasıl katkı sunabileceğinin etkinlikte tartışıldığı aktarıldı.

Sempozyum sonunda, düzenleyici ve katılımcı kuruluşların belirli çalışma alanlarında ortak projeler yürütme kararı aldığına, bazı Türk üniversitelerinin, PalMed Akademisi ile "Uluslararası Tıp Fakülteleri İttifakı Sözleşmesi"ni imzaladığına dikkati çekilen açıklamada, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sempozyuma katıldığı bildirildi.

