Gazze Şeridi'nde soğuk hava nedeniyle 2 çocuk daha hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde süregelen soğuk hava dalgası nedeniyle iki çocuk daha yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri, son günlerde yaşanan soğuk ve kötü hava koşullarının, İsrail saldırıları sonrası yerinden edilenler üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu belirtiyor.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinli 2 çocuk daha soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları sonucu sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda yaşayan 9 yaşındaki Filistinli Hedil Hamede, şiddetli soğuk ve kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesiyle Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında ağır hasar alan evlerinin enkazı arasında yaşayan Teym el-Havaca isimli bebeğin de şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de 10 Aralık Çarşamba günü başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 3'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan öldüğünü belirtmişti.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli "Byron" fırtınası, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
