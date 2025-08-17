Gazze'de Savaşın Sakat Bıraktığı 21 Bin Filistinli

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda her gün en az 30 Filistinlinin kalıcı ya da geçici olarak sakat kaldığı belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, son 22 ayda Gazze'deki sakat insan sayısının yüzde 35'lik bir artış gösterdiği kaydedildi.

Sakatlıkların, İsrail'in Filistinlilere yönelik kasıtlı ve sistematik şekilde aşırı güç kullanımıyla gerçekleştirdiği saldırıların bir sonucu olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze'de mümkün olan en fazla sayıda ölüm ve yaralanma olması, Filistinlilerin kalıcı sakatlıklar, psikolojik ve fiziksel acılar yaşaması için son derece yıkıcı silahlar kullandığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim'den beri 21 bin kişi kalıcı ya da geçici olarak sakat kaldı

Gazze'de 681 gündür devam eden saldırılar boyunca yaralanan yaklaşık 156 bin kişiden 21 bininin kalıcı ya da geçici olarak sakat kaldığı aktarıldı.

İsrail'in parça tesirli bombalar, ağır patlayıcılar ve yerleşim alanlarına yönelik roketler dahil olmak üzere son derece yıkıcı silah ve mühimmat kullandığı, bunun sonucunda her gün en az 30 Filistinlinin kalıcı ya da geçici şekilde sakat kaldığı belirtildi.

Gazze'de nüfusun yüzde 3,4'ü artık sakat ve engelli

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten önce engelli sayısının 58 bin olarak tahmin edildiği, 22 aylık bir zamanda bunlara 21 bin yeni kalıcı ya da geçici engellinin daha eklendiği böylece toplam nüfus içindeki sakat ve engelli oranının yüzde 3,4'e yükseldiği ifade edildi.

Ekim 2023'ten önceki sakat sayısının da genetik kaynaklı olmayıp İsrail'in daha önceki saldırılarının bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan alınan verilere göre, Gazze'de 4 bin 800 ampütasyon, 1200 felç, 1200 körlük, 1500 işitme ve konuşma kaybı olmak üzere toplamda 8 bin 700 kalıcı sakatlık vakası tespit edildiği aktarıldı.

Ampütasyon sayısının yüksek olmasının nedeni yetersiz sağlık sistemi

Özellikle ampütasyonlarda yaşanan artışın, sağlık sisteminin İsrail tarafından çökertilmiş olmasının bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusunun, Gazze'den onlarca engelliyi alıkoyduğu, bu kişilerin İsrail hapishanelerinde fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığı ve tıbbi bakım dahil olmak üzere en temel insan haklarından mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki engellilere protez uzuv, psikolojik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri dahil olmak üzere acil insani destek sağlanması, İsrail tarafından tahrip edilen özel tesislerin yeniden inşa edilmesi çağrısı yapıldı.