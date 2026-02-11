İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinli kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sol elinin parmaklarını ve sol bacağını kaybeden Filistinli Dina Macid Acrami, Gazze'nin güneyinde bir çadırda zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana iki yıldan uzun süredir sürdürdüğü bombardıman ve abluka, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaşadığı trajedi ve travmaları derinleştirerek devam ettiriyor.

Ağır bombardımanın, yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığı Gazze'de halk, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından yaralarını sarabilmeyi umut ediyor.

İsrail'in evlerin yanı sıra hastane, okul, ibadethane ve altyapıyı da yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, çadır kamplara sığınmış durumda.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce yaralı ampute edildi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 42 bin Filistinli kalıcı şekilde yaralandı. Yaralıların yaklaşık 6 bini ampute edildi ya da ağır uzuv ve omurilik yaralanmalarına maruz kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, uzuvlarını kaybeden yaklaşık 6 bin Filistinli abluka altında çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesine göre, son 2 yılda Gazze'deki amputasyon vakalarının dörtte birini çocuklar oluşturuyor. Bu durum, abluka altındaki Gazze'yi dünya genelinde nüfusa oranla ampute çocuk sayısının en yüksek olduğu yer haline getirdi.

"Enkazdan çıkartıldığımda öldüğümü sanmışlar"

Savaştan önce özel eğitim öğretmeni olarak çalışan Filistinli Acrami, İsrail'in saldırısı sonucu bacağını ve elini kaybettiği olayı AA muhabirine anlattı.

İsrail ordusunun, Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir binayı hedef aldığı saldırısı sonucu enkaz altında kaldığını aktaran Acrami, o anları şu sözlerle anlattı:

"Ben 16 Kasım 2023'te Cibaliya Kampı'nda bombalanan bir binanın enkazı altında kaldım. Enkazdan çıkarıldığımda öldüğümü sanmışlar.

Ancak Allah'a şükürler olsun ki bana yeni bir hayat bağışlanmış. Bacağım hastanede kesildi, çok zedelenmiş ve kötü durumdaydı, elimi ise saldırıda kaybetmiştim."

"Ameliyat oldum ve İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ne baskın yaptı"

Gözlerini Endonezya Hastanesi'nde açtığını ve doktorun kendisini ameliyata aldığını söyleyen Acrami, "Ameliyat oldum ancak İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ne baskın düzenledi. Hayatımın en büyük acılarını, hastaneden çıkarıldığımız anda yaşadım." dedi.

Hastaneden dışarıya çıkmaya zorlandıklarını ve bölgenin çok tehlikeli olduğuna dikkati çeken Acrami, şunları ifadeleri kullandı:

"Endonezya Hastanesi'nden çıkınca Avde Hastanesi'ne gittik. Avde Hastanesi de saldırı ve baskın tehdidi aldıklarını belirterek bizi kabul edemeyeceğini bildirdi. Durumum çok zordu ve beni o sırada solunum cihazına bağlamışlardı.

Vücudunun tümünde şarapneller, yüzünde de yarıklar olduğunu aktaran Acrami, yaralandığı ilk gün hastaneden çıkarıldığı o anların anlatılamayacak kadar zor bir durum olduğunu dile getirdi.

"Öleceğimiz korkusuyla sürekli şehadet getiriyorduk"

Acrami, "Çok korkuyordum. Endonezya Hastanesi'nden Avde Hastanesi'ne giderken silahların lazer ışıklarını görüyorduk. İsrail ordusu her an bizi vurup öldürebilirdi. O anları unutmam mümkün değil. Büyük bir korkuyla nefes alıyorduk. Her an ölebileceğimiz düşüncesiyle sürekli şehadet getiriyorduk." ifadelerini kullandı.

Gitmek istedikleri yere sağ salim ulaşabileceklerine inanmadıklarını belirten Acrami, çadır yaşamının ise son derece zor olduğunu ve alışılabilecek bir hayat olmadığını dile getirdi.

Yerlerin toprak olması nedeniyle kışın çadırların su altında kaldığını, yazın ise aşırı sıcaklarda çadır içindeki sıcaklığın dayanılmaz seviyelere ulaştığını belirten Acrami, "Protez bacağım olursa çok daha rahat ederim. En azından savaş öncesindeki normal hayatımın yüzde 70-80'ine dönebilirim." dedi.

"Ben savaştan önce özel eğitim öğretmeniydim ancak bacağımı kaybettikten sonra çalışamayacağımı düşünüyorum." diyen Acrami, işe başlasa bile devam edecek gücü kendinde bulamayacağını ifade etti.