Gazze'de doktorlar: Tutuklu meslektaşlarımız serbest bırakılsın

Gazze Şeridi'ndeki doktor ve sağlık görevlileri, İsrail hapishanelerinde sağlık durumları günden güne kötüleşen sağlık personelinin derhal serbest bırakılmaları talebiyle gösteri düzenledi.

Filistinli göstericiler, sağlık görevlilerinin tutukluluk halinin devam etmesinin, Gazze'deki sağlık sektörünün halihazırda içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirdiğe dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi ile kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar, İsrail tarafından alıkonulan meslektaşlarının sağlık durumlarının kötüleştiği uyarısında bulundu ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

Şifa Hastanesi'ndeki gösteride Filistin Tabipler Birliği temsilcisi tarafından okunan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki birçok doktorun hastaları tedavi etmek ve yaralıları kurtarmak gibi insani görevlerini yerine getirirken İsrail tarafından alıkonulduğuna işaret edildi.

Alıkonulan sağlık görevlileriyle dayanışma mesajı verilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması ve uluslararası insancıl hukuk hükümleri uyarınca korunmalarının güvence altına alınması istendi.

"Alıkonan doktorlar, Gazze'deki hastanelerde hayat kurtarmaktan başka bir şey yapmadı"

Nasır Hastanesi'ndeki Çocuk Bölümü Müdürü Ahmed el-Fera, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in alıkoyduğu doktorların hiçbir suç işlemediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu doktorlar, insani görevlerini yerine getirmek üzere Gazze'deki hastanelerde hayat kurtarmaya çalışmaktan başka bir şey yapmadı, hiç bir suç işlemedi. Doktorların gözaltına alınması ve işkenceye maruz kalması, çatışma dönemlerinde sağlık ekiplerinin korunmasını güvence altına alan uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir."

İsrail hapishanalerinde hala 80 sağlık çalışanı var

Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürü Dr. Muhammed Zakut ise avukatlar aracılığıyla kendilerine ulaşan bilgileri paylaştığı konuşmasında, "İsrail hapishanelerinde esir tutulan sağlık görevlilerinin hayatını tehdit eden gerçek bir tehlike söz konusu. Yaklaşık 80 sağlık çalışanı hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor." dedi.

İsrail hapishanelerinde tutulanlar arasında ortopedi, yoğun bakım, acil servis ve kardiyoloji uzmanı doktorların da bulunduğunu aktaran Zakut, İsrail'in söz konusu sağlık görevlilerini alıkoymakla, savaş şartlarında bu uzmanlıklara en çok ihtiyaç duyan hastaneleri büyük imkanlardan kasten mahrum bıraktığına işaret etti.

Zakut, dünya genelindeki hastanelere ve tabip birliklerine seslenerek, mesleki ve insani görevlerini yaparken alıkonulan bu kişilerin serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in Nasır Hastanesi'nden alıkoyduğu 54 sağlık görevlisinden 18'i hala tutuklu

Nasır Hastanesi Müdürü Atıf el-Hut ise İsrail güçlerinin 15 Şubat 2024'te Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında, tahliye edilemeyen hastalara bakım vermeyi sürdüren onlarca sağlık çalışanını alıkoyduğunu hatırlattı.

Nasır Hastanesi'nde görevli 54 sağlık çalışanının İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu dile getiren Hut, bunlardan 18'inin hala tutuklu olduğunu belirtti.

"Babam hastalara şifa dağıtırken, insani görevini yaparken alıkonuldu"

İsrail'de tutuklu doktor Gassan Ebu Zuhri'nin kızı Cena Ebu Zuhri, gösterideki konuşmasında, uluslararası kuruluşlara ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) seslenerek babasının serbest bırakılması ve akıbetinin açıklanması için devreye girmelerini istedi.

Babasının Nasır Hastanesi'nde alıkonulduğundan bu yana hakkında çok sınırlı bilgi alabildiklerini söyleyen Cena, avukatı aracılığıyla kendilerine ulaşan son bilgilere göre babasının yaklaşık 45 kilograma kadar düştüğünü ve bacağından yaralı olduğunu belirtti.

Cena, "Babam hastalara şifa dağıtırken, insani görevini yaparken alıkonuldu. Dünyanın, babamın ve esir tutulan tüm doktorların serbest kalması için harekete geçmesini istiyoruz." dedi.

İsrail ordusu, Gazze'de hastaneleri yıkıp doktorları öldürmekle kalmadı

Şifa Hastanesi'ndeki gösteride konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Selmiye ise sağlık kadrolarının ve hastanelerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olduğunu, ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nde doğrudan ve kasten sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun sadece hastaneleri yıkıp doktorları öldürmekle kalmadığına dikkati çeken Ebu Selmiye, İsrail'in aynı zamanda onlarca doktoru alıkoyduğu ve bunlardan Adnan el-Berş ile Riyad er-Rantisi gibi isimlerin hapishanelerde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Daha önce İsrail güçleri tarafından alıkonulan ve birkaç ay esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Ebu Selmiye, tutuklu doktorların "fiziksel ve psikolojik işkenceye, ayrıca zalimce muameleye maruz kaldıklarını" belirterek uluslararası örgütleri ve tıp birliklerini harekete geçmeye çağırdı.

Doktorların tutukluluk halinin sürmesinin sağlık krizini tırmandırdığına dikkat çeken Ebu Selmiye, İsrail hapishanelerindeki bazı isimlerin nadir branşlarda uzman olduğunu ve yokluklarının binlerce hasta ile yaralıyı alternatifi olmayan tıbbi hizmetlerden mahrum bıraktığını kaydetti.

Dr. Adnan el-Berş'in naaşı hala İsrail tarafından alıkonulmaya devam ediliyor

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Dr. Adnan el-Berş'in eşi Yasemin Hamade ise eşinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesi'nde hastaları tedavi ederken gözaltına alındığını, daha sonra ise İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiğinin açıklandığını söyledi.

Hamade, eşinin naaşının hala İsrail tarafından alıkonulduğunu belirterek, cenazesinin ailesine teslim edilmesini ve gözaltındaki tüm Filistinli doktorların serbest bırakılmasını talep etti.

Filistinli doktorların İsrail hapishanelerinde ağır hak ihlallerine maruz kaldığını vurgulayan Hamade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlara "çatışma dönemlerinde sağlık kadrolarının korunmasını garanti altına alan yasaları uygulama" çağrısı yaptı.