Gazze'de okulların yüzde 90'ı hasar aldı, 600 binden fazla öğrenci çadırda ders gördü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3. yılını dolduran soykırımında sevdiklerinden, evlerinden ve okullarından kopardığı çocuklar, yakınlarını kaybetmenin ve yerinden edilmenin acısını taşırken, sınıfa dönüştürülen çadırlarda eğitimlerine devam ederek geleceklerine tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 3. yılını dolduran soykırıma varan saldırılarında yerle bir olan Gazze'de, eğitim kurumları da ağır hasar aldı.

Filistin makamlarının verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 90'ı İsrail saldırılarında yıkıldı veya hasar gördü.

Ayrıca Gazze'deki yapıların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yerle bir olması nedeniyle binlerce Filistinli ayakta kalan veya az hasarlı okullara sığındı.

Söz konusu şartlar altında Gazze'de 600 binden fazla Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeniden dersbaşı yaptı. Okulların büyük bölümünün yıkılması nedeniyle Gazze'deki çocuklar çadırlarda eğitimlerine devam etmeye çalışıyor.

Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamplarda faaliyet gösteren "Hayat Okulu" da çocukların ağır koşullara rağmen yeniden dersbaşı yapabildiği eğitim alanlarından biri.

Okulda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan Ula Ebu Dayir ile öğrencilerden İlha el-Hems, AA'ya, savaşın eğitim hayatlarında bıraktığı izleri ve çadır sınıflarda karşılaştıkları güçlükleri anlattı.

– "Cehalet içinde kalmayı reddettik"

Üç yıllık soykırımın acı ve kayıplarla geçtiğini hatırlatan Ebu Dayir, güvenli yaşam alanlarının yanı sıra okullarını, ders sıralarını ve alıştıkları eğitim ortamını geride bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bütün bu kayıplara rağmen öğrencilerin eğitimden kopmasını istemediklerini ve bu nedenle çadır sınıfları kurduklarını vurgulayan Ebu Dayir, "Cehalet içinde kalmayı reddettik. Eğitimden vazgeçmeyi reddettik. Bir geleceği ve bu hayatta yaşama bağlılığını hak eden nesiller için bu çadırları kurduk." dedi.

Ebu Dayir, öğrencilere bilgi kazandırmanın yanında geleceğe ilişkin umutlarını ve mücadele etme iradelerini güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Çadırlardaki koşulların alıştıkları okul ortamından çok farklı olduğuna dikkati çeken Ebu Dayir, çocukların daha önce aydınlatması, duvarları, sıraları ve zili bulunan okullarda, düzenli ders saatleriyle eğitim gördüklerini anımsattı.

Şimdi ise kumun ve böceklerin bulunduğu zeminde ders yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Ebu Dayir, ağır koşullara rağmen kararlılıklarını koruduklarını dile getirerek, "Umut ve irade var. Acıdan umut doğar." ifadelerini kullandı.

– "Bütün kaybettiklerimize rağmen devam etmek istiyoruz"

Çadır sınıflardaki güçlüklerin yanında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin acısını da taşıdıklarını anlatan Ebu Dayir, "Çalışkan öğrencilerimizi kaybettik. Aileleriyle birlikte hayatlarını kaybettiler. Sıraları boş kaldı." diye konuştu.

Bu kayıpların öğrencilerin arkadaşlarında derin izler bıraktığını aktaran Ebu Dayir, eğitimcilerin de yaşananlardan etkilendiğini söyledi.

Hayatını kaybeden çocukların öğrenme isteğini ve umutlarını hatırlatan Ebu Dayir, kayıplara rağmen eğitimi sürdürmek istediklerini vurguladı.

Ebu Dayir, "İşgal bu umudu kırmak istedi. Biz ise bütün kaybettiklerimize rağmen devam etmek istiyoruz." dedi.

– "Burası sınıf değil, çadır"

Hayat Okulu'nun öğrencilerinden İlha el-Hems ise her gün soykırım saldırılarının sona ermesini beklediklerini anlatarak, "Her gün 'Yarın bitecek, yarın bitecek.' diyorduk." şeklinde konuştu.

Çadırdaki eğitim şartlarının zorluğunu, "Bugün bir sınıfta oturuyorum ama burası sınıf değil, çadır. Üzerine yazı yazabileceğim bir şey bile yok." sözleriyle tarif eden Hems, yüksek sıcaklığın ve çevreden gelen gürültünün derslere odaklanmasını güçleştirdiğini dile getirdi.

İsrail'in soykırım saldırıları öncesinde okulda sıralarda oturduklarını hatırlatan Hems, geçmişle bugünkü koşulları karşılaştırırken, "Neredeydik, nereye geldik?" ifadesini kullandı.

Saldırıların eğitim hayatında bıraktığı izleri anlatan Hems, amcasını ve başka yakınlarını kaybettiğini, yaşadığı acıların öğrenimini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Eğitim alabilecek bir okul bulmanın zor olduğunu belirten Hems, binlerce öğrencinin kendileri gibi bir eğitim ortamına ulaşamadığına işaret ederek Birleşmiş Milletlere ve dünyaya destek çağrısında bulundu.

– "Acının içinden umut çıkaracağız"

Saldırılar öncesinde sabahları evinden çıkıp okuluna gittiğini, rahatça oturup derslerine odaklanabildiğini anlatan Hems, şimdi barındığı çadırda ise çevreden gelen gürültü nedeniyle hem ders çalışmakta hem de dikkatini toplamakta zorlandığını ifade etti.

Bütün bu güçlükler karşısında okulun eğitim kadrosunun kendilerine destek olduğunu dile getiren Hems, umutsuzluğa kapılmayacaklarını vurgulayarak, "Bütün yaşadıklarımıza rağmen yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyaya bunun üstesinden gelebileceğimizi göstereceğiz."

Eğitimlerini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Filistinli öğrenci Hems, "Elimizden geldiğince çabalayacağız. Bilginin peşinden gidip acının içinden umut çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA