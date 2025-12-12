Haberler

Albüm: Gazze'de Zorlu Kış Şartları Filistinliler İçin Hayatı Daha da Zorlaştırıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ndeki kış yağmurları ve rüzgarların geçici barınakları tahrip ettiğini bildirdi. Soğuk hava koşulları, sağlık risklerini artırıyor ve yaşam standartlarını daha da kötüleştiriyor.

GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım görevlileri, şiddetli kış yağmurları ve kuvvetli rüzgarların Gazze Şeridi'ndeki çadır ve brandalardan oluşan geçici barınaklara zarar verdiğini, bunun da zaten zorlu koşullarda yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), perşembe günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Sular altında kalan sokaklar ve sırılsıklam olan çadırlar, zaten ağır olan yaşam koşullarını daha da tehlikeli hale getiriyor. Soğuk, kalabalık ve sağlıksız ortamlar hastalık ve enfeksiyon riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi, sekiz aylık bebek Refah Ebu Jezer'in perşembe günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yakıt kıtlığı nedeniyle bölge sakinlerinin yetersiz barınma ve ısınma koşulları altında son derece zorlu şartlara maruz kaldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel



