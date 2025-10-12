Haberler

Gazze'de Kan Dökmemiş Çete Üyelerine Genel Af Uygulanacak

İsrail ile varılan ateşkes öncesinde, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, çatışma döneminde çete suçlarına katılan ama öldürme suçu işlemeyen üyeler için genel af duyurusu yaptı. Af, güvenliği sağlamak ve istikrarı yeniden kurmak amacıyla uygulanacak.

İsrail ile varılan ateşkes öncesinde Gazze genelinde kaos ortamı oluşturan ve yardımları yağmalayan çetelerin üyelerinden kan dökmemiş olanlar için genel af uygulanacağı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı "Kan dökmemiş çete üyeleri için af kapısı açılıyor" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığının, güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamak, ulusal ve toplumsal yapının bütünlüğünü güçlendirmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Bazı suç çetelerinin savaş devam ederken oluşan kaos ortamını suistimal ettiği, vatandaşların mallarına saldırarak ve insani yardımları çalarak iç barışı baltalamayı amaçlayan yasa dışı fiillerde bulunduğu hatırlatıldı.

Bu çetelere katılan ancak "öldürme" gibi suçlar işlemeyenlere af kapısının açıldığı, bu bağlamda 13-19 Ekim tarihleri arasında güvenlik güçlerine teslim olan kişilerin hukuki olarak dosyalarının kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
