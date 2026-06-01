İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Beric Mülteci Kampı'nda bir bisikletliyi hedef alan hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar olduğu bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir bisikletliyi hedef aldı.
İsrail savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bisikletlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.
Öte yandan yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi boyunca yoğun uçuşlar gerçekleştirirken, eşzamanlı olarak Gazze kentinin doğusunda konuşlanmış askeri araçlardan sivil bölgelere atışlar yapılıyor.