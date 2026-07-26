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Gazze'de İsrail saldırılarıyla son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti

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- Gazze'de ateşkesin sağlandığı Ekim 2025'ten bu yana 1200 Filistinli İsrail saldırılarıyla yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla son 24 saatte 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, İsrail'in Gazze'de soykırım başlattığı Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 326'ya çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaşamını yitiren 9 Filistinliden 2'sinin daha önceki saldırılarda yaralanan kişiler olduğu aktarıldı.

Ateşkesin sağlandığı Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'e, yaralı sayısının 3 bin 888'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu süre zarfında enkaz altından çıkarılan ceset sayısının ise 803 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 326'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 997'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA
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