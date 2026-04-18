İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu iki Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen, kentin güneyi ve kuzeyindeki Refah ve Beyt Lahiye kentlerinde düzenlenen İsrail saldırıları sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Refah kentinin kuzeybatısındaki el-Beraksat bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cesedi Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirten kaynaklar, ölen kişinin vurulduğu yerden İsrail askerleri tarafından ateş açılması endişesi sebebiyle saatler sonra sağlık ekipleri tarafından alınabildiğini kaydetti.

Öte yandan sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'nin kuzeybatısında yer alan Zekim bölgesi yakınlarında daha önce İsrail kurşunuyla yaralanan bir Filistinlinin de bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 773 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, 761 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 196 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 549'a, yaralı sayısının da 172 bin 274'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.