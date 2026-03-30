Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 280'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 280'e ulaşırken, yaralı sayısının 172 bin 14'e çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte, İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 704 kişinin yaşamını yitirdiği, 1914 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
