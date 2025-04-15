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Gazze'de İsrail Saldırıları: 51.000 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 51.000'e yükseldi. Sağlık yetkilileri son günlerdeki saldırılarda 17 kişinin daha öldüğünü, 69 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

GAZZE, 15 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 51.000'e yükseldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun devam eden saldırılarında 116.343 kişi de yaralandı.

Son 24 saat içinde İsrail'in hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle en az 17 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 69 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, devam eden çatışmalar ve güvenli koridorların engellenmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü, bu nedenle birçok kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Açıklamada, İsrail saldırılarının yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana 1.630 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4.302 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık yetkililerine göre Gazze Şeridi, yetersiz güvenlik koşulları ve yardım çabalarına erişimin kısıtlanması nedeniyle giderek kötüleşen bir insani krizle karşı karşıya.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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