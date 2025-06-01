Gazze'de İsrail'in İnsani Yardım Alanlarını Hedef Aldığı İddia Edildi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, Refah kentinde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerini "siviller için toplu ölüm alanlarına" dönüştürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü "Gazze Yardım Vakfı"nın insani yardım adı altında kurduğu dağıtım bölgelerinin siviller için "toplu ölüm" alanlarına dönüştüğü belirtilerek, sabah saatlerinde Refah'ta gerçekleştirilen saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 115'ten fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Son saldırıyla, bir haftadan kısa sürede yardım dağıtım noktalarında öldürülen sivillerin sayısının 39'a, yaralıların sayısı ise 220'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yardım noktalarının, İsrail ordusunun kontrolünde bir Amerikan-İsrail şirketi tarafından yönetildiği ve sivil halkın buralara yardım alma umuduyla toplandığı belirtildi.

Sivillerin topluca hedef alındığı ölüm tuzakları

Açıklamada, sözde insani yardım amaçlı kurulan bu alanların birer "insani yardım merkezi değil, sivillerin topluca hedef alındığı ölüm tuzakları" olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in yardımı bir savaş aracına çevirdiğini ve sivilleri bu sayede topluca cezalandırma taktiği izlediği" aktarılan açıklamada, bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği ve Washington yönetiminin de işlenen suçlarda sorumluluk taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, görgü tanıkları, sahadaki gazeteciler ve uluslararası raporlarla birlikte değerlendirildiğinde, yardım bölgelerinde yaşananların sistematik "bir yok etme" planının parçası olduğu ifade edildi.

İnsanların önce aç bırakıldığı, ardından da yardım bahanesiyle belirli alanlara toplanarak hedef haline getirildiği belirtilen açıklamada, "Bu durumun, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur." denildi.

Gazze'deki yetkililer, İsrail ve ABD'yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne, resmi geçiş noktalarının açılması, gerçek insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması, İsrail denetimi dışında bağımsız, insani yardım mekanizması kurulması ve saldırılarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması talep edildi.

İsrail'in kurduğu ve "güvenli olduğunu iddia ettiği bölge ve insani koridor" modelinin başarısız, tehlikeli ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alan bir yapı olduğunun altı çizilerek, Arap ve İslam ülkeleri başta, tüm uluslararası kamuoyuna Gazze'deki halkı kurtarmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gündüz vakti, kameraların önünde gerçekleşen katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde işleniyor. Bu suçlara karşı sessiz kalmak, işlenen katliamlara ortak olmaktır." denildi.

Refah'ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçleri zırhlı araçlardan doğrudan ateş açmış, en az 30 Filistinli hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı.