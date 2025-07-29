Gazze'de İnsani Yardımlar İsrail'in Kontrolünde Yağmalandı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 87 tır insani yardım girişine izin verdiğini, bunların çoğunun yine onun kontrolünde yağmalandığını belirtti.

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'ne en fazla 87 yardım yüklü tır girdi ve bunların çoğu, İsrail'in kasıtlı olarak oluşturduğu kaos ortamında yağmalandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, bu süreçte "komplike bir katliam" işlediği kaydedilen açıklamada, önce tırların girişine karşı çıkıldığı, sonra aşiretlerden oluşan ve tırları korumakla görevli kişilerin hedef alındığı ve 11'inin öldürülmesinden sonra tırların girişlerine izin verildiği, böylelikle yardımların ordunun koruması altında hırsızların ve suç çetelerinin eline düştüğü aktarıldı.

Havadan indirilen yardımlara da değinilen açıklamada, bunların toplamda yarım tıra bile tekabül etmediği ve Et-Tuffah Mahallesi ile Cibaliya'da Filistinlilerin ulaşmasının mümkün olmadığı İsrail ordusunun kontrolündeki noktalara indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de yaşananların, İsrail'in bilinçli bir şekilde kaos ve açlığı yaymaya çalıştığının ve yardımların hak sahiplerine ulaşmasına kasten engel olduğunun net bir göstergesi olduğu" dile getirildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 59 bin 921'e, yaralıların sayısı ise 145 bin 233'e yükseldi.