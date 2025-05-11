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Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 100 Bini Geçebilir

Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 100 Bini Geçebilir
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İngiltere merkezli The Economist dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının gerçek rakamlarla 100 binin üzerinde olabileceği belirtiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle yapılan araştırmalarda ölü sayısının 52 binin üzerinde olduğu ifade edilirken, bu sayının gerçek rakamların %46 ile %107 arasında daha fazla olabileceği vurgulanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının "100 binin üzerinde" olabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere merkezli The Economist dergisinde yayımlanan makalede, Gazze'deki Filistin hükümetinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırısıyla yaşamını yitirenler hakkında açıkladığı sayılardan daha fazla kişinin ölmüş olabileceği belirtildi.

Makalede, The Lancet adlı tıp dergisinde yapılan araştırmanın tahminlerine göre, Gazze'de saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının tespit edilmesinin zor olduğu vurgulanarak, ancak açıklanan "sayının çok az" kaldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının hastaneler ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere dayanarak ölü sayısını açıkladığı; araştırmada ise bunun yanı sıra anketlerin, sosyal medyada yer alan görüntülerin ve mezarlıkların da incelendiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin istatistiklerine göre İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 52 binin üzerinde olurken, gerçek sayının yüzde 46 - 107 oranları arasında daha fazla olabileceği tahmininde bulunuldu.

Buna göre, Gazze'de İsrail saldırısıyla ölen Filistinlilerin gerçek sayısının 77 bin ile 109 bin arasında değişebileceği, bu rakamın Gazze'nin 7 Ekim 2023 öncesi nüfusunun yüzde 4 ila 5'i arasında olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin sayısı 52 bin 829 olurken, 119 bin 554 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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