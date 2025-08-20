Gazze'de Hastane Yatakları Yüzde 300 Dolu: Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 300'e ulaştığını ve yaşanan durumu en ağır sağlık felaketi olarak nitelendirdi. İlaç sıkıntısı ve yoğun bakım ünitelerindeki yetersizlik, insanlık dramını derinleştiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yatak doluluklarının yüzde 300'e ulaştığını ve bunun "karşı karşıya kaldıkları en ağır sağlık ve insani felaketi" yansıttığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "Hastanelerde yatakların doluluk oranı yüzde 300'e ulaştı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana karşı karşıya kaldığımız en ağır sağlık ve insani felaketi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin "yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini" ifade eden Burş, yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde "4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını" aktardı.

Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde." uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de 2 Mart'tan itibaren de tüm sınır kapılarını ve geçişleri kapatarak insani yardım girişini engelliyor ve sadece sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, Gazze'de ciddi ve tehlikeli bir sağlık krizine yol açıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
