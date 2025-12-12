Gazze'de etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 10 Aralık'tan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle İsrail saldırılarında hasar gören evlerin yıkılmasının ardından ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 14'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölenlerin 3'ünü çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de etkili olan soğuk hava, şiddetli yağışlar ve Byron fırtınası derme çatma çadırlarda temel ihtiyaçların yokluğunda hayat mücadelesi veren Filistinlilerin acılarını artırıyor.

Filistinliler, rüzgarda uçan ve yağmurda sular altında kalan kullanılamaz haldeki çadırlarda yaşamaktansa kısmi hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalıyor.

İsrail saldırılarında hasar gören bu binalar fırtına nedeniyle yıkılarak sahiplerine mezar oluyor.

Gazze'de Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu çadırlar ve konteyner evlerin ulaştırılamaması bölgedeki insani durumun düzelmemesinde başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

Gazze'deki makamlardan daha önce yapılan açıklamada, fırtına ve çöken evlerin enkazında kalma sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.