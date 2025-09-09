Gazze'de Filistinliler 'Kefen Yürüyüşü' ile Topraklarına Bağlılıklarını İlan Etti

İsrail'in çok katlı binaları yıkmayı sürdürdüğü ve saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istediği Gazze kentinde binlerce Filistinli zorla yerlerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarını ilan etmek için gösteri düzenledi.

Gösteriye, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanı ve yerel temsilciler katıldı.

İsrail'in Gazze sakinlerine kenti boşaltmaları ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri yönündeki uyarılarının artmasının ardından Filistinliler, "Kefen Yürüyüşü" adını verdikleri gösteriyle topraklarına bağlılıklarını ifade etti.

Göstericiler, Gazze kentini terk etmeyi reddettiklerini, topraklarında kalmada ısrarcı olduklarını ve İsrail'in bombardıman ile abluka baskısı altında dayatmaya çalıştığı göçe zorlama planlarına karşı çıktıklarını vurguladı.

Filistinlilerin gösterisi, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürdüğü ve onlarca binayı yıktığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail ordusu, Gazze kentine geniş çaplı saldırılar düzenleyecekleri tehdidiyle bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin tamamının "acilen" güneye göç etmesini istemişti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulunmuştu.

Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, son 2 günde Gazze'de 50 binayı yıktıklarını açıklarken kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunmuş, Gazze kentinde yaşayanlardan güneye göç etmelerini istemişti.

Filistinli kaynaklara göre, bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 605 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 319 kişi de yaralandı.