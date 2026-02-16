Haberler

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki esirlere yönelik insan hakları ihlallerinin durdurulması amacıyla yapılan dayanışma gösterisinde, 9 bin 300'den fazla Filistinli esirin güvenliği talep edildi.

Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki esirlere yönelik ihlallerin durdurulması ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dayanışma gösterisi gerçekleştirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde toplanan ve aralarında Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) üyelerinin de bulunduğu grup, cezaevlerindeki uygulamalara tepki gösterdi.

Filistin bayrakları ile esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler; "Esirler kırmızı çizgimizdir", "Esirlerin idamına hayır", "Ben-Gvir bir savaş suçlusudur" ve "İşgal hapishanelerindeki kahraman esirlerimize özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, uluslararası topluma seslenerek İsrail hapishanelerinde tutulan 9 bin 300'den fazla Filistinli esirin can güvenliğinin korunmasını talep etti.

FDKC Gençlik Kolları yetkilisi Ahmed Ebu Halime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esirlerin maruz kaldığı hak ihlallerinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine bu eylemi düzenlediklerini belirtti.

Ebu Halime, hedeflerinin uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmak olduğunu vurguladı.

FDKC Merkez Komitesi Üyesi Abdulhamid Hamed ise etkinliğin halkın sesini uluslararası kurumlara duyurmayı hedeflediğini kaydederek, uluslararası hukuk ve anlaşmaların uygulanması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 66'sı kadın, 350'si çocuk olmak üzere toplam 9 bin 300 Filistinli esir bulunuyor.

