Haberler

Gazze'de El-Tac'ta enkazdan çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze'de El-Tac'ta enkazdan çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'de İsrail'in 25 Ekim 2023'teki saldırısında hayatını kaybeden 105 Filistinli için perşembe günü toplu cenaze töreni düzenlendi. Gazze Sivil Savunma Müdürü Raed Al-Dahshan, kalıntıların saldırıdan yaklaşık üç yıl sonra El-Tac'taki enkazdan çıkarıldığını söyledi.

GAZZE, 2 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in 25 Ekim 2023'te Gazze'deki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 105 Filistinli için perşembe günü toplu cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Sivil Savunma Müdürü Raed Al-Dahshan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ekiplerinin saldırıdan yaklaşık üç yıl sonra El-Tac yerleşim bölgesinin enkazından 105 kişiye ait kalıntıları çıkardığını söyledi.

Filistin bayraklarına sarılan cenazeler, enkaz bölgesinden başlayan törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Al-Dahshan, çatışmalar sırasında yıkılan binaların enkazı altında 7.000'den fazla kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti. Yetkili, cenazelerin çıkarılması için gereken ağır iş makinelerinin sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Enkazlarda yürütülen arama faaliyetleri, Gazze Sivil Savunma biriminin 19 Temmuz'da başlattığı çalışmaların ikinci aşaması kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplam 800 çalışma saatini kapsayan süreçte, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yıkılan 147 evin enkazında arama yapılıyor.

Kaynak: Xinhua
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol

Milyonları güldüren Miran’ın doğum günü için tek bir hayali var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

İşte kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor