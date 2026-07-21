Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 293'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 73 bin 293'e, yaralı sayısı ise 173 bin 906'ya çıktı. Ateşkes sonrası da ölümler devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 293'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi ile 42 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1168 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 798 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 293'e, yaralı sayısının 173 bin 906'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
İnternete düşen görüntüye tepki yağıyor: Köpek gibi yalvaracaksın

Biri bu rezilliğe dur desin! İnternete düşen görüntü infial yarattı
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal ihmal: Dosyayı aydınlatacak detay atlanmış

Rojin Kabaiş soruşturmasında skandal ihmal! 2 yıl sonra bakılacak
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş

28 milyon kayıt incelendi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?