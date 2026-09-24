Haberler

Gazze'de çadırlara ateş açan İsrail ordusu 7 Filistinliyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı; 2'si kadın 7 Filistinli yaralandı. Refah'ta yaralanan kadınlardan birinin durumu ağır; İsrail'in sabahtan bu yana saldırılarında 2 Filistinli öldü, 27 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneyindeki Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 2'si kadın 7 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açıldı.

Saldırıda 2'si kadın 4 Filistinli yaralanırken kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun Cibaliya beldesinin doğusundaki Halava Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı 27'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Veliaht prensin ülkesi zorda! Acil durum uyarısı yapıldı
4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı

4 gol attı, koca ülkede kaos çıkarttı
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor

Uçak ocak ayında kalkacak! Fenerbahçe milli yıldızı alıyor
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Okan Buruk'tan ezber bozan karar