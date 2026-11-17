Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sığındığı çadırda ders çalışırken İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu Huli bölgesi yakınlarında zorla yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlara ateş açtı.

Saldırı sırasında sığındıkları çadırda ödevini yapmakta olan 6 yaşındaki İyas Ahmed en-Nemnem, İsrail kurşunlarının hedefi oldu. Ağır yaralanan küçük İyas kurtarılamadı.???????

"Üç el ateş açıldı, biri İyas'ın göğsüne isabet etti"

Olayın görgü tanığı olan İyas'ın bir yakını, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırının detaylarını anlattı.

İyas'ın uykudan uyandıktan sonra ders çalışmaya koyulduğunu belirten tanık, şu ifadeleri kullandı:

"Ödevini yapmak için halasının çadırına gitmişti. İçeri girdiklerinde ağabeyi oturdu, İyas ise ayakta kaldı. O sırada üç el ateş açıldı. Kurşunların ikisi yere, biri ise İyas'ın göğsüne isabet etti."

Dışarıda olduğu sırada insanların İyas'ı taşıyarak koşturduğunu gördüğünü aktaran tanık, çocuğu hemen alarak hastaneye götürdüklerini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan tanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenli bir yer bulmak amacıyla güneye geldik ancak hiçbir yerde can güvenliği yok. İsrail gece gündüz, günün 24 saati üzerimize ateş açıyor. Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yatağa bağımlı hastalar bile İsrail saldırılarının hedefi oluyor."

Bölgede sabahın erken saatlerinden geceye kadar aralıksız ateş açıldığını dile getiren tanık, kendisinin de kısa süre önce sabah namazı için çadırdan çıktığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarından kıl payı kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1647 kişinin öldüğünü, 5 bin 969 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1.647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlatılan ve BM ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin Birleşmiş Milletler verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA