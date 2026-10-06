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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 1 kişi öldü

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1462 kişinin öldüğünü, 5 bin 151 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in önceki saldırılarında yaralanan 1 kişinin de bugün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1462 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 151 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 245'e, yaralı sayısının 175 bin 267'ye yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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