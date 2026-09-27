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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1417 kişi hayatını kaybetti

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana süren saldırılarında 1417 kişinin öldüğünü, 4 bin 964 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 11 yaralı getirildi; Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 18 oldu.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1417 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 964 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 964 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 18'e, yaralı sayısının 175 bin 79'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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