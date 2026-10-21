Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor, Han Yunus'ta bir Filistinli öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Bölgedeki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda Ramazan Muhammed Ebu Şahade hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde iki gün önce düzenlenen bombardımanda yaralanan 10 yaşındaki Abdurrahman Halil Avad'ın da kurtarılamadığı kaydedildi.

Öte yandan bölgeden görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin açıklarında İsrail hücum botlarından sabah saatlerinde sahil şeridine yönelik makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Botlardan açılan yoğun ateş sebebiyle Filistinli balıkçılar avlanmayı durdurmak zorunda kaldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kontrolü altındaki Cibaliya Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki kesimler aralıklı topçu atışlarına maruz kaldı.

Kaynak: AA