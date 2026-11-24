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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 Filistinli yaralandı.

Şifa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki İHA'lı saldırısında 26 yaşındaki Filistinli Eymen Ziyad Saliha yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynakların AA muhabirine aktardığına göre de İsrail İHA'sının en az bir füzeyle Gazze kentinin kuzeybatısındaki Endülüs Kulesi çevresinde sivillerin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Öte yandan, sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesi ile Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.

Kaynak: AA