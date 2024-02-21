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Gazze'de ateşkes ilan edilse bile gelecek 6 ayda 11 binden fazla kişi ölecek

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İngiltere ve ABD üniversitelerinde yapılan araştırmaya göre Gazze'de, ateşkes ilan edilse dahi gelecek 6 ayda 11 binden fazla kişi salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar gibi nedenlerle ölecek.

İngiltere ve ABD üniversitelerinin yaptığı araştırmaya göre, Gazze'de ateşkes ilan edilse dahi ağustosa kadar binlerce kişi salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar gibi nedenlerle ölecek. Rapor, farklı senaryolara göre Gazze'deki toplum sağlığının nasıl etkileneceğini ortaya koyuyor.

GAZZE'DE 3 FARKLI SENARYO

Londra Üniversitesi, Hijyen ve Tropikal İlaçlar Okuluna bağlı İnsani Krizlerde Sağlık Merkezi ile ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi İnsani Sağlık Merkezi, Gazze'deki durumun 3 farklı senaryoda nasıl değişeceğini ortaya koyan raporunu yayımladı. Ateşkesin ilan edildiği, mevcut saldırıların aynı şekilde devam ettiği ve saldırıların şiddetinin arttığı senaryolara göre hazırlanan rapor, 7 Şubat-6 Ağustos 2024 tarihlerinde Gazze'deki toplum sağlığının nasıl değişeceğine ilişkin projeksiyonları ortaya koydu.

Gazze'de ateşkes ilan edilse bile gelecek 6 ayda 11 binden fazla kişi ölecek

6 BİN 550 KİŞİ ÖLECEK

Raporda, Gazze'de ateşkes ilan edildiği bir ortamda savaşın etkileri, bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklar ile anne ve yeni doğan sağlığını etkileyen sebepler nedeniyle 6 bin 550 kişinin öleceği tahmini yapılırken, mevcut durumun devam etmesi halinde ölü sayısının 58 bin 260'a, saldırıların şiddetinin artması halinde ise ölenlerin sayısının 74 bin 290'a çıkacağı öngörüldü.

SALGIN HASTALIKLARLA SAYI 11 BİNİ AŞABİLİR

Bu duruma salgın hastalıkların da etkilemesiyle ateşkes ortamında gelecek 6 ayda (Ağustos'a kadar) Gazze'de 11 bin 580 kişinin öleceği belirtilen raporda, mevcut durumun devamı halinde ölü sayısının 66 bin 720'ye, şiddetin artması halinde ise 85 bin 750'ye ulaşacağı tahmin edildi. Raporda, salgınlarda ise en fazla ölümün kolera, çocuk felci, kızamık ve meningokokal menenjitten kaynaklanacağı öngörüldü.

Gazze'de ateşkes ilan edilse bile gelecek 6 ayda 11 binden fazla kişi ölecek

6 AYDA ÖLECEĞİ DÜŞÜNÜLENLERİN YÜZDE 57'Sİ ERKEK

Ateşkes ortamında Gazzelilerin ölümüne sebep olacak en büyük faktörün bulaşıcı hastalıklar olduğuna vurgu yapılan raporda, mevcut durumda ya da şiddetin arttığı ortamda ise yaralıların bulaşıcı hastalıklara yakalanmasının büyük sayıda ölümlere sebep olabileceği kaydedildi. En iyi senaryoda su, sağlık, beslenme ve barınma koşullarının iyileşmesinin alacağı zamanın ölümlerin artmasına da sebep olacağı kaydedildi. Rapora göre gelecek 6 ayda ölenlerin yüzde 34'ünü 0-15 yaş arası çocuklar, yüzde 57'sini ise erkekler oluşturacak. Ayrıca tüm senaryolarda anne, yeni doğan ve ölü doğum sayılarında artış tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Mark Kolçak:

Ölüm rahat ve acısız ve huzurlu olsa.. bende ölmek isterim.

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Furkan Yaşar:

Ölmekten korkmuyor musun Mark?

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Mark Kolçak:

Sayın "Furkan Yaşar" .. kanlı olursa korkarım. Hayalet gibi dumana dönüşüp sihirlice Hiçliğe.. acı çekmeden.. çığlık atmadan.. HUZURLUCA .. ve rahatça.. ve acısızca.. ölmek isterim. Yani MUTLUCA.

yanıt5
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