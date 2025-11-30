Haberler

Gazze'de Ateşkes İhlalleri: 591 Saldırı, 357 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere birçok sivilin etkilenmesi kınandı.

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten bu yana bölgede yaşanan ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 591 ihlalin gerçekleştiği, bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail işgal güçlerinin, yürürlüğe girmesinin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen ateşkes kararını ciddi ve sistematik şekilde ihlal etmeye devam etmesini kınandı; bu durumun uluslararası insancıl hukukun ve anlaşmaya ek insani protokolün açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırı ve baskınlarda ise 38 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İhlaller kapsamında Filistinlilere, evlere, yerleşim bölgelerine ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 164 kere doğrudan ateş açıldığı; yerleşim ve tarım bölgelerine 25 kara baskını gerçekleştirildiği, 280 bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Gazze'de ayrıca 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu, bu saldırıların yıkımı genişletmeyi ve sivilleri toplu şekilde cezalandırmayı hedefleyen sistematik bir suç olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze'deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantör taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin engellenmesi ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün maddelerine kesin ve tam şekilde uyması için zorlanması gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70 bin 103'e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 70 bin 103'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 103'e, yaralıların sayısının 170 bin 985 olduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.